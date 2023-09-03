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外管局：上半年境外資本呈淨流入態勢

經濟脈搏 14:52 2023/09/03

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國家外匯管理局副局長鄭薇表示，上半年跨境資金流動平穩有序，境外資本呈現淨流入態勢，外資淨買入境內股票和債券增多。

鄭薇今日（3日）參加「2023中國國際金融年度論壇」，介紹近期外匯管理的相關情況。她表示，上半年中國外匯市場穩定性和韌性不斷增強，跨境資金流動平穩有序，初步統計2023年上半年中國國際收支保持基本平衡，中國經常賬戶的順差是1468億美元，處於歷史同期的高水平，與國內生產總值的比值是1.7%，繼續處於合理均衡的區間。

貨物貿易順差保持較高水平，繼續發揮穩定國際收支基本盤的作用，中國以中小微企業、民營企業為代表的外貿主體活躍度明顯增強，新能源汽車、鋰電池、光伏等綠色產品出口動能充沛，支持中國經常賬戶保持合理的順差規模。服務貿易項下國內居民留學旅游等跨境出行也在有序恢復，帶動服務貿易收支規模有所增加。資本項跨境資金流動趨穩向好，上半年境外資本呈現淨流入的態勢，外資淨買入境內股票和債券增多，其中外資淨買入境內債券近790億美元。

鄭薇表示，外管局繼續深化金融市場雙向開放，優化了熊貓債和境外機構投資者投資中國債券市場配套的政策管理，不斷完善境內債券市場對外開放的政策，有序推進合格境內投資機構對外投資業務的發展。同時，還持續優化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理的政策，提升企業跨境資金運用的自由度，更好地支持總部經濟發展，堅持服務實體經濟，支持銀行更好的服務中小微企業。

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責任編輯：尹航

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