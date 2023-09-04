國家發改委內設民營經濟發展局 加強政策統籌及推動見效

國新辦今日（4日）就推動民營經濟高質量發展舉行新聞發布會，國家發改委官員會上表示，近日，中央編辦正式批覆在發改委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門工作機構，建立與民營企業的常態化溝通交流機制，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、見實效。

民營經濟發展局的主要職責是跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策；建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。下一步，發改委民營經濟發展局將切實履行好職責，健全完善政企溝通機制，強化政策出台的系統設計、政策落實的跟踪問效，推動黨中央、國務院關於民營經濟的各項重大決策部署更好落地見效。

會上又提到，發改委已印發調動民間投資積極性相關通知，提出了17項有針對性的具體措施，正在推動相關工作取得積極進展，為向民間資本推薦項目，各地已整理報送了三份項目清單，包括重大項目、產業項目和特許經營項目清單。截至本月2日，各地已報送的項目超過3500個，總投資超過3.7萬億元人民幣。

發改委亦正抓緊託相關方面開展評估，力爭盡快向證監會推動更多符合條件的民間投資項目。國家發改委還在積極推進建立重點民間投資項目庫，推動強化重點民間投資項目的用地保障，設立中央預算內投資，促進民間投資引導專項，設立民間投資工作協調評估機制等工作。

責任編輯：陳建錫