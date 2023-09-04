中金測算「認房不認貸」效果：新房銷售面積增速料升3.5%

北上廣深等多個城市實施「認房不認貸」，中金公司參考此前曾調整過「認房認貸」的城市數據來測算，未來數月全國新房銷售面積增速可能抬升3.5個百分點；若考慮到銷售對拿地與投資的帶動，未來數月全國房地產開發投資增速可能抬升0.5個百分點。

全國新房銷售面積增速 可能抬升3.5個百分點

根據中金地產組統計在本輪「認房不認貸」實施之前，32個超高/高能級城市中有16城仍實行「認房認貸」的政策，即對「無房有貸款記錄」家庭執行的最低首付比例高於其對「無房無貸款記錄」家庭的標準，如果16城全部改為「認房不認貸」，則「無房有貸款記錄」家庭的首付比例下調空間為普通住宅14個百分點、非普住宅19個百分點。

至於「認房不認貸」的潛在影響，中金給出兩種測算方法，其中一種是參考前期已經調整「認房認貸」的城市經驗。鄭州、南京、天津和杭州分別在2022年3月、8月、9月、11月調整了「認房認貸」政策，剔除簡單估算的疫情波動對全國新房銷售的系統性影響後，四城新房銷售增速在之後5個月平均出現20個百分點的邊際漲幅，隨後脈衝影響逐漸消退，半年內對銷售增速平均提升23個百分點，其中杭州最多，為96個百分點，天津最少，為-9個百分點。

假設以四城的平均提振來初步推算16城「認房不認貸」落地的潛在影響，如果這些政策近期能夠落地，未來數月全國新建商品房銷售面積增速可能抬升3.5個百分點，若考慮到銷售對拿地與投資的帶動，未來數月全國房地產開發投資增速或將抬升0.5個百分點。

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至於首付比下限調整的影響估算，由於24個超高/高能級城市首套和二套房貸首付比下限仍有13/10和30/15個百分點的下調空間，疊加16個城市「認房認貸」可調整的影響，可下調房貸首付比的超高/高能級城市將擴圍至29個，佔全國銷售面積的27.7%。如果繼續參考前期下調首付比的四個城市的平均影響程度，未來數月，全國新建商品房銷售面積增速或將抬升6.5個百分點，房地產開發投資增速的抬升幅度或超過1個百分點。

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責任編輯：尹航

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