工信部：清理拖欠賬款 緩解中小微企資金壓力

工信部表示，重點開展各項工作促進民營中小微企業發展，將開展全國性督政策確保惠企落地見效，並開展清理拖欠賬款專項行動，緩解中小微企資金壓力。

工信部部長徐曉蘭表示，前階段中央了《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，增強廣大企業的發展信心，工信部積極開展相關工作，強化政策扶持，推動將小微企業稅收優惠、擴大政府採購份額等政策進一步延續；加強服務供給，至7月末全國機構共服務企業近800萬家，簽訂技術成果轉化項目2.4萬個。

提升中小企業核心競爭力，開展數字化賦能、科技成果賦智、質量標準品牌賦值中小企業「三賦」專項行動。舉辦2023全國專精特新中小企業發展大會，新培育第五批專精特新「小巨人」企業。發揮中小企業特色產業集群作用，推動中小企業集聚化、專業化發展。

接下來，工信化部還將重點開展幾項工作，一是狠抓政策落實，近期將開展全國減輕企業負擔和促進中小企業發展綜合督查，督促惠企政策落地見效；二是健全服務體系，建設全國一體化中小微企業公共服務平台，形成政策直享、訴求直辦、服務直達的服務模式，新培育100家左右中小企業特色產業集群。

三是舉辦中德中小企業交流合作大會、第12屆APEC中小企業技術交流暨展覽會等活動，幫助中小微企業開拓國際市場；四是組織開展清理拖欠企業賬款專項行動，緩解中小微企業資金壓力；五是深入開展中小微企業發展環境第三方評估，不斷優化中小微企業發展環境。

責任編輯：陳建錫