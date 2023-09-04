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中銀管濤：政策底已現 市場底仍需等待

經濟脈搏 12:25 2023/09/04

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當局近期出台組合拳促經濟。中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，市場迷茫和信心不足可能是此次與過去經濟周期下行的最大不同點。目前政策底已現，但市場底仍要等待經濟走出底部，這需要信心和耐心。

管濤指出，三大因素制約中國經濟達到潛在增速，分別是舊動能下降較快，疫情疤痕效應以及外部形勢複雜嚴峻。

舊動能下降較快。舊動能的重要組成之一是土地財政。當前市場關注的房地產下行和地方債務問題實則是土地財政「失靈」的一體兩面。2021年，政府性基金收入預算9.45萬億元，其中國有土地使用權出讓金8.21萬億元，佔比87%。今年前7個月，國有土地出讓收入2.29萬億元，按年降19.1%，基本上回到2017年前水平。同期，商品房銷售額7.05萬億元，按年降1.7%，僅相當於2019年同期的85%。參考2017年和2021年土地出讓預算差異，地方政府性基金將少收近4.5萬億元，專項債額度可能都無法補上缺口。地方政府維持存量債務流動性都有壓力，更別提加大投資來穩增長。更為關鍵的是，若房地產銷售額中樞確定性下降，進入存量更新置換的階段，土地收入中樞下降也將是地方政府面臨的新常態。2021年三季度至今年二季度，除今年一季度外，其他七個季度房地產業增加值對經濟增長均為負貢獻。

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疫情疤痕效應。產出負缺口、就業不充分和低通脹均與之有關。疤痕效應的另一重要表現是企業和居民現金流受損，信心不足。企業預期不穩就會推延投資計劃，居民信心不足就可能會「多存少貸」，甚至提前還貸。

外部形勢複雜嚴峻。首先是全球總需求依然趨於下行，歐美消費韌性主要體現在服務消費而非商品消費。其次是地緣政治風險加劇，「去風險」逐漸替代「脫鉤論」，措辭上看似溫和，實則行動上延續著「去中國化」。此外，沒有央行能完全獨立於美聯儲，美國經濟韌性和高通脹是其他國家央行最難受的情形。

四大政策發力點推動經濟持續回升向好

管濤也指出，有四大政策發力點推動經濟持續回升向好：加大宏觀調控力度，用好正常的財政貨幣政策空間。全面深化改革開放，激發經營主體活力。著力推動高質量發展，促進新舊增長動能轉換。著力擴大國內需求，加快構建新發展格局。

他表示，中國保持推動高質量發展的戰略定力，經濟政策著眼於長短結合，結構調整為主，政策刺激為輔。即便短期政策也要一件件落實、一步步見效。從市場來講，需要降低對政策刺激和經濟反彈的預期，順應著力推動高質量發展的新形勢，扎實推進轉型升級。從政府來講，需要打好政策組合拳，抓實抓細政策落地生效，推動經濟運行持續好轉。7月底中央政治局會議明確下半年經濟工作的重點是擴大內需、提振信心、防範風險。這恰如其分地表明，唯有穩住增長、防住風險，才能穩住預期、提振信心。

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責任編輯：尹航

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