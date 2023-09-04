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內地版《奧本海默》給裸女演員p黑裙 胡錫進憂誤導風向

社會熱點 12:45 2023/09/04

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《奧本海默》近日在內地上映。其中一段劇情中，奧本海默的情人Jean Tatlock本是側裸和半裸，內地放映版本則為她P了一件黑裙，事件引發議論。內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，P上黑裙可能會產生對人們認識風向的誤導，久而久之會釀成保守，對開展很多工作不利。

胡錫進說，奧本海默對他造出的原子彈被用來摧毀日本廣島和長崎，非常不安，他的這種不安並不符合中國互聯網上現在的對日情緒，中國輿論場現在十分痛恨日本，但同時能接受、歡迎這部片子，沒有在這一點上「吹毛求疵」，這是一種總體開放的態度，所以它在中國的上映值得點贊。

內地放映版本為Jean Tatlock的裸體鏡頭P了一件黑裙，胡錫進認為，這個鏡頭被置於影片中非常傷感的情境中，與「淫穢」完全不沾邊，而是很嚴肅。如果能放過那個鏡頭，會讓圍繞這部片子的開放更加完整。中國的電影不會這樣拍，但引進美國的電影，這方面的忌諱可以少一些。即使分級，也應該讓成年人看到未P黑裙的原片鏡頭。

他說，一條P的黑裙可能會產生對人們認識風向的誤導，雖然事情很小，但是類似的誤導多了，就會釀成保守，對開展很多工作不利。所以應該鼓勵必要的擔當和堅守，用無數細節烘托時代改革開放的大氛圍。

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責任編輯：尹航

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