A股 | 樓市利好頻出 滬指收漲1.4% 地產漲幅居前

週一（4日）A股三大指數高開高走，滬指、深成指收漲1.4%，創指跟隨上行。各行業板塊普漲，地產板塊活躍。

截至收市，滬指報3177點，漲1.4%；深成指報10611點，漲1.41%；創指報2118點，漲0.85%。兩市合計成交8849億元；共有74只股票漲幅在9%以上，7只股票跌幅在9%以上。Wind數據顯示，北向資金強勢回歸，全天大幅淨買入68.84億元，終結連續5日淨賣出；其中滬股通淨買入38.26億元，深股通淨買入30.58億元。

從板塊上看，房地產服務、油氣開採、鋼鐵板塊漲幅居前；次新股、醫療器械板塊跌幅居前。

近期樓市利好頻出。中信證券研報表示，房地產需求側的政策加速落地，各項政策逐漸形成合力。預計房地產市場基本面將從9月開始企穩回升。居民置業門檻降低，財務負擔下降是市場進入復甦通道的起因。房價單邊下跌預期逆轉是預期市場復甦持續的原因。政策將釋放一系列長期被壓抑的真實居住需求，主要是賣舊買新、賣小買大的改善置業需求，也包括返鄉置業、回鄉養老和旅居需求。但政策不鼓勵新增同城第二居所需求，更禁止囤積大量住房的投機炒作。總而言之，政策優化更好體現「房住不炒」的精神，房屋價值也將進一步聚焦居住屬性。

中銀管濤：政策底已現 市場底仍需等待

中金測算「認房不認貸」效果：新房銷售面積增速料升3.5%

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

