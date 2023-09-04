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美媒：中國公民近年過百次擅闖美軍基地 惹間諜疑慮

國情動向 15:18 2023/09/04

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美國官員指，中國公民多次擅闖美國軍事設施。（配圖）

美國官員表示，近年中國公民擅闖美國軍事基地和其它敏感地點達到100多次，部分人試圖冒充成遊客，國防部、聯邦調查局等已嘗試限制這類事件發生。

《華爾街日報》引述多名官員指，這類擅闖者通常是中國公民，目的似乎是為了試探美國軍事設施和其它聯邦機構的安全措施。部分人臨時接到任務，要向中國政府回報情況。當這些中國公民被保安攔下時，都會有一套既定的說辭—自稱是迷路的遊客。但這類地點不少遠離商業機場，且幾乎無任何旅遊景點。

報道提到多宗不同案例，包括最近有一群自稱遊客的中國公民，以預訂了基地內部的酒店為由，試圖衝過警衛，進入阿拉斯加州的美國陸軍第11空降師的駐地；亦有扮成遊客中國公民在白宮參觀時，自行離開指定區域，拍攝白宮的通訊設備和保安人員的位置，被特勤局的人員趕走。

一些不算嚴重的案例，比如中國人自稱按照Google地圖的指引前往連鎖快餐店，而這些快餐店剛好位於附近的軍事基地內。

華府智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級研究員哈丁（Emily Harding）指，中國這種情報收集手段的問題在情報界眾所周知，策略就是靠人多。即使其中一些人被抓，美國政府也很難證明除非法闖入之外的其他行為，那些僥倖逃脫的人可能會收集到有用的情報。

同樣，美國發生的大多數此類事件只能以徑自闖入追究，因此中國政府對那些確實被抓的人並不太在意。

美國白宮、國土安全部、聯邦調查局對報道不予置評。中國駐美大使館發言人劉鵬宇指說法純屬惡意編造，敦促美國有關官員停止毫無根據的指控。

責任編輯：陳建錫

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