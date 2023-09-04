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南韓出招吸引中國客：免跟團客電子簽證手續費 退稅更簡單

社會熱點 15:32 2023/09/04

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據南韓官媒韓聯社報道，文化體育觀光部（文體部）今日（4日）發布「關於吸引中國遊客的方案」。根據方案，政府將在華加大營銷力度，免除跟團遊客1.8萬韓元（約107港元）的赴韓電子簽證手續費，簡化購物退稅流程，爭取年內吸引200萬中國遊客到訪。

文體部當天在緊急經濟長官會議暨出口投資對策會議上發布上述方案。營銷方面，為吸引中國遊客在中國的國慶假期訪韓，政府本月將在北京、上海舉行「K-旅遊路演」營銷活動。政府將與旅遊平台攜程（美：TCOM，港：09961）一道在上海「K-旅遊路演」活動上直播銷售酒店住宿券和機票，並從15日起通過旅遊平台去哪兒（美：QUNR）和同程（00780）進行「韓國遊之月」營銷活動。

簽證方面，政府將在年底前免除中國跟團遊客1.8萬韓元的赴韓電子簽證手續費。退稅方面，主要景點的200處韓妝、藥店等將提供現場退稅服務，支持微信支付和支付寶的門店將增至25萬家，從下月起還將實施附加稅隨即退還服務。

另外，政府將重點開發會展產業、賭場、南韓文化、醫療旅遊等高端旅遊商品。政府計劃於本月5日在青島舉行「青島會展產業路演」。

通過上述方案，南韓爭取下半年吸引150萬名中國遊客，全年吸引200萬中國遊客訪韓，這將為GDP增幅貢獻0.16個百分點。

目前持中國護照赴南韓的遊客仍需辦理簽證，但濟州島屬於免簽區。

泰國媒體：政府正考慮為中國遊客免簽證

核污水 | 內地日本遊現退團潮 國慶旅遊市場生變

責任編輯：尹航

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