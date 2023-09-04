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茅台瑞幸聯名出19元「醬香拿鐵」 揸車不建議喝

社會熱點 16:15 2023/09/04

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白酒龍頭茅台（600519.SS）和瑞幸咖啡（ 美：LKNCY）的聯名款「醬香拿鐵」今日推出，引發熱議。該款飲品單杯零售價38元（人民幣，下同），使用相關優惠券後到手價為19元；飲品酒精度低於0.5度，官方客服稱，未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。

內媒實地探訪深圳一間瑞幸咖啡店，店內多處貼有茅台、瑞幸聯名「醬香拿鐵」的宣傳海報，與普通咖啡的包裝袋不同，茅台咖啡有印著「醬香拿鐵」大字的紅色專屬袋，熱的醬香拿鐵還有專屬杯套。

宣傳單頁上顯示，每杯醬香拿鐵都含有貴州茅台酒，酒精含量低於0.5度。官方客服稱，未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。

有消費者說，「聞著、喝著都能明顯地感受到茅台酒的味道，我平時不愛喝酒，但混進咖啡裡卻能接受，確實挺好喝。」

研究機構海豚社表示，茅台和瑞幸共同需求都是透過跨界聯名的方式擴大品牌影響力。不同需求在於前者需要年輕客戶，後者需要提升品牌檔次。

茅台推出咖啡 每杯42元含5毫升茅台酒

女子過海關步伐沉重神色異常 原來長裙下藏14瓶茅台

茅台跨界咖啡的消息早在傳聞，此前內地幾個茅台冰淇淋店也有出售飛天拿鐵、瓊漿美式、桂釀拿鐵等茅台咖啡。據報道，今年6月，廣州市天河區國金天地的茅台冰淇淋旗艦店點單小程序上線了茅台咖啡，單價28元一杯起，據悉，每份茅台咖啡含有1.8ml-2ml的飛天茅台酒，如果覺得酒味淡，還可以申請加料：12元每份的飛天茅台酒。

但茅台方面表示，這非官方行為，僅為門店自發行為。直到瑞幸咖啡官微於9月4日正式發布「瑞幸咖啡×貴州茅台：醬香拿鐵邀您品鑒」海報，茅台跨界做咖啡的事才塵埃落定。

責任編輯：尹航

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