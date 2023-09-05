意大利副總理晤王毅 指戰略夥伴比「一帶一路」重要

中國外長王毅與意大利副總理塔亞尼會面，討論可能退出一帶一路合作等問題。王毅指，中意在一帶一路合作上碩果累累，過去5年意大利對華出口增長約30%。塔亞尼向王毅表明正在評估，之後將聽取國會意見，強調中意戰略夥伴關係比一帶一路更重要。

中國外交部新聞稿指，王毅在會上表示，近年在雙方共同努力下，中意關係保持高水平發展，走在中歐關係前列。共建一帶一路合作碩果累累，過去5年中意貿易額從500億美元增長至近800億美元，意大利對華出口增長約30%。依托上海進博會、海南消博會等平台，各類意大利優質商品走進中國千家萬戶。中意合作的首艘中國國產大型郵輪順利起航，意企業參與CR929大飛機項目進展順利，雙方形成兩輪第三方市場重點合作項目清單。

王毅表示，面對新形勢新機遇，中方願同意方堅持開放共贏，聚焦務實合作，促進包容互鑑，推動中意全面戰略夥伴關係實現更大發展。在中歐關係上，王毅指，中歐沒有根本利害衝突，雙方合作大於分歧，共同利益超過彼此差異。中方願同歐方平等相待、坦誠交流。中方讚賞意方堅持獨立自主的外交政策，期待意方繼續為中歐關係發展發揮建設性作用。

塔亞尼則表示，意方高度重視發展長期穩定的意中關係，願充分發揮意中全面戰略夥伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。意方將繼續恪守一個中國政策，期待同中方密切高層交往，加強各領域交流合作。意中兩大文明友好交往源遠流長，儘管當前國際局勢動盪不定，但意中關係不會受其影響。意方願為歐中關係發展發揮積極作用。

塔亞尼會後向媒體透露，他會上提及意大利正就一帶一路進行評估，之後將聽取國會意見，兩國的戰略夥伴關係比一帶一路更加重要。他又指今次意中雙方在經貿上有共同利益，雖然在人權等個別議題上有不同立場，但仍可以對話溝通。作為美國盟友，以及北約和歐盟的成員國，不會阻礙意大利與中國的對話。

意大利是七國集團（G7）中唯一加入一帶一路的國家，但梅洛尼政府上台後已多次放風考慮退出，塔亞尼啟程訪華前公開表示，一帶一路未取得預期成果。

責任編輯：陳建錫