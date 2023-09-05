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內地印發電信製造業穩增長方案 為手機電視等設市佔目標

國情動向 09:30 2023/09/05

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工信部、財政部印發《電子信息製造業2023—2024年穩增長行動方案》，提出今明兩年計算機、通信和其他電子設備製造業增加值平均增速5%左右，相關規模以上企業營業收入突破24萬億元（人民幣，下同）。明年，中國國手機市場5G手機出貨量佔比超過85%，75英寸及以上彩色電視機市佔超過25%。

方案提出對電子信息製造業加大財政金融支持力度，落實高新技術企業稅收優惠、研發費用加計扣除、股權獎勵遞延納稅等政策，減輕企業負擔，激勵企業加大研發投入。用好首台、首批次政策，推動電子裝備、電子材料示範應用。引導社會資本加大對電子信息製造業投入，支持符合條件的企業用好在境內外上市融資、發行各類債券等融資工具。推動各地高質量建設區域性股權市場「專精特新」專板，提升多層次資本市場服務專精特新中小企業水平。

針對半導體行業部分，方案要求落實集成電路企業增值稅加計抵減政策，協調解決企業在享受優惠政策中的問題。著力提升芯片供給能力，積極協調芯片企業與應用企業的對接交流。面向數字經濟等發展需求，優化集成電路、新型顯示等產業佈局並提升高端供給水平，增強材料、設備及零配件等配套能力。統籌資源加大鋰電、鈉電、儲能等產業支持力度，加快關鍵材料設備、工藝薄弱環節突破，保障高質量鋰電、儲能產品供給。

另外，研究制定新一輪支持視聽產業發展的接續政策，加快培育視聽消費新增長點，促進車載視聽、商用顯示等新興領域高質量發展，加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端顯示整機產品消費需求，引領彩色電視機新型技術發展，提升盈利水平。

責任編輯：陳建錫

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