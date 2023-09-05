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8月財新中國服務業PMI降至51.8 遜預期兼創年內最低

經濟脈搏 09:45 2023/09/05

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內地服務業擴張放緩，8月財新中國服務業PMI降至51.4，比上月回落2.3個百分點，仍高於榮枯線，但差過市場預期，並創今年以來最低水平。財新指，內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。相關支持政策緊迫性進一步增加，穩預期和增加居民收入仍是施策重點。

該數字與國統局的服務業PMI走勢相似，後者下降1.0個百分點至50.5，連續兩個月創年內新低。

分項數據顯示，8月服務業供需擴張幅度放緩，當月經營活動指數在擴張期間降至年內最低，新訂單指數亦略有回落。外需明顯走弱，出口業務受挫，當月服務業新出口訂單指數年內首次降至臨界點以下；就業維持韌性，8月就業指數與7月基本持平，連續第七個月高於榮枯線。受訪企業稱，業務需求上升，疊加企業計劃擴張，支撐服務業用工增長。不過由於新訂單增加，訂單積壓加劇，當月積壓業務指數升至2月來最高。

由於原料、用工、燃料等費用增加，當月服務業成本繼續上揚，不過投入價格指數在擴張區間回落至近半年低點。服務業出廠價格維持擴張，但幅度放緩。受訪企業反映，出於轉移成本壓力的考量漲價，但市場競爭仍較為激烈，企業定價能力有限。內需不足、外需下降，導致服務業企業信心邊際走低，當月經營預期指數在擴張區間降至去年12月來最低。

責任編輯：陳建錫

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經濟 PMI 財新中國服務業PMI

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