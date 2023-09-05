日本就中國水產禁令向WTO申訴 京：禁令完全正當合理

日本政府昨日（4日）表示已就中國水產禁令向世貿（WTO）提出書面反駁，並要求北京就基於《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）進行協商。

*新增中國外交部回應

日本向WTO提交的書面文件指，日方完全無法接受中方的暫停水產進口政策，要求立即撤銷。經濟產業相西村康稔重申，考慮通過WTO處理該問題。日本上月24日開始排放核污水，北京即日宣布暫停進口日本水產。據WTO協定，成員國若要採取可能對他國貿易造成重大影響的措施，應提前通知。

在北京，外交部發言人毛寧表示，已多次就日本核污染水排海的問題表明了中方的嚴正立場，日方強行向海洋排放核污染水，是自人類和平利用核能以來沒有過先例，也沒有公認的處置標準。國際社會普遍關注日方此舉對海洋環境和公眾安全帶來的風險，並採取防範措施。中方的有關措施完全正當合理必要。 至於具體問題建議向中方的主管部門了解。

日本首相岸田文雄今出發前往印尼出席東盟峰會，屆時將會與中國總理李強同場。共同社引述消息人士指，日方爭取安排兩人會面，可能進行非正式會談。

內閣官房長官松野博一表示，日方將在東盟峰會上向各國解釋核處理水排海問題。至於中日領導人會面，尚無任何決定。

責任編輯：陳建錫