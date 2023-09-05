「認房不認貸」效應暫未顯現 一線城市週末成交延續下探

北上廣深同步實施「認房不認貸」，諸葛數據研究中心數據顯示，新政後首個週末（9月2日至3日），一線城市成交延續低位，北上深新樓成交578套，較上周跌20.5%；二手樓成交1325套，跌10.53%。該中心指，因網簽數據有滯後性，暫時無法體現新政後的市場變化。但市場反饋，一線城市看房熱度明顯上升。

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在廣州，《羊城晚報》記者走訪多個樓盤了解，在新樓方面，新政後樓盤冷熱分化現象更明顯。一些樓盤現場熱鬧，但也有不少項目仍處於冷清局面。一名銷售平台負責人透露，新政後他們代理的多個外圍區域的樓盤一如往常較為平淡，只有增城的一個地鐵上蓋項目因推出優惠而成交了20套，算是較好的業績。

另一在廣州多區代理多個樓盤的營銷負責人也坦言，新政確實能減輕部分購房者的首付負擔，但從目前情況看，廣州樓市尚未出現全面回暖行情。

與此同時，官媒《中國證券報》再引述北京多名中介指，自新政以來，電話就基本沒有停過，全是諮詢、約帶看的客戶。特別是週末兩天，他們忙得連吃飯的時間都沒有，帶看、成交量都是之前的幾倍。一名學區附近的中介稱，今年二季度基本沒有成交，這週末一連賣出去7套，但基本都低於市價。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，一線城市全部落地「認房不認貸」，尤其是北京上海此前還有心理準備可能會有條件放寬，但最後政策比照廣州、深圳。基於超過市場預期，對信心提振作用也非常大，效果立竿見影。新樓市場尤其反應熱烈，500萬至700萬元人民幣的首次改善產品帶看、下定等最明顯。

盧指，政策對於已經處於市場中的買家有推動作用，一旦市場企穩走好，會吸引新增客戶，後續的交易還會有持續跟進力量，而海的消費潛力大。

責任編輯：陳建錫