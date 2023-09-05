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俄服裝品牌「普京之隊」明年開首批境外店 選址包括中國

社會熱點 11:01 2023/09/05

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據俄媒《消息報》報道，俄羅斯服裝品牌「普京之隊 俄羅斯」（Putin Team Russia）（以下簡稱「普京之隊」）的老板德米特里·希什金昨日（4日）說，該品牌將於2024年開設首批境外門店，選址中國、印度、阿聯酋和獨聯體國家。

「普京之隊」網站顯示，一件女式長袖T恤的價格為3,990盧布，即約325港元；一件男士短褲的價格為6,900盧布，即約562港元。

官網截圖

報道提到，截至目前，該品牌已在俄羅斯各大機場共開設16家門店，從2023年秋季開始，該品牌將在莫斯科、聖彼得堡、喀山等俄羅斯大型城市的商場開設門店。

報道稱，希什金表示，「普京之隊」正與潛在合作伙伴就開設首批境外門店進行談判，也在尋找開設地。他說，該品牌將於2024年開設首批境外門店，主要開設地為中國、印度、阿聯酋和獨聯體國家，與此同時，該品牌還在尋找進入中亞市場的機會。

希什金說，公司在境外可能會用PTR（指Putin Team Russia）來取代一貫使用的標誌。盡管門店開設在境外，但服裝仍在俄羅斯工廠生產。

俄烏戰爭以來，多間西方品牌宣布退出俄羅斯市場。綜合俄媒此前報道，俄羅斯總統普京去年7月20日曾表示，一些外國企業退出俄市場的行為有助俄羅斯擺脫對外國技術的依賴。《消息報》提到，今年6月29日，普京在由俄戰略倡議署和俄會展基金會聯合舉辦的「新時代強大思想」論壇全會上表示，俄羅斯應制定具有針對性的政策來推廣國產品牌。他還說，俄羅斯企業生產的一些產品不遜色於外國同類產品，有時甚至比後者好。

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責任編輯：尹航

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