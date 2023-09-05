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意大利據報擔心退出「一帶一路」遭中國貿易限制

經濟脈搏 11:08 2023/09/05

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意大利官員表示，總理梅洛尼一直擔心，如果意大利宣布退出「一帶一路」倡議，北京可能會限制意大利對中國的出口，作為對意大利的懲罰。

幾名意大利官員向《華爾街日報》表示，預計梅洛尼將於今年秋季訪華，以解決退出「一帶一路」及可能遭到中國反制的問題。為確保退出該倡議的決定得到廣泛的政治支持，梅洛尼希望議會在她訪華之前就退出一事進行表決。意大利政府正愈來愈有信心，在不招致北京強烈反對下順利退出該個倡議。

同時，意大利政府正小心翼翼地避免發表可能令北京難堪的聲明，一名官員透露，中方希望就這一話題進行私下交談，「對話必須關起門來進行」。

一名前意大利前高官認為，意大利真正想擁有的是法國或德國那種對華關係，巴黎和柏林從未簽署「一帶一路」倡議，卻通過與中國的經濟關係受益良多。

環時：中意政治經貿合作將面臨挑戰

中國官媒《環球時報》今發表評論指，針對梅洛尼政府打算終止「一帶一路」合作，中方已多次展現出善意和合作的誠意，強調中意合作是互利雙贏而非一廂情願的賜予，並警示退出「一帶一路」的後果。若執意退出合作，中意政治經貿及全方位合作都將面臨挑戰，意大利的損失定會大於美國所能給予的補償。

評論又指，為了黨派偏見傷害中意雙邊友好合作關系，必然不是意大利人民願意看見的。希望梅洛尼政府理智地考慮得失，在「一帶一路」議題上審慎而行。

責任編輯：陳建錫

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外交 一帶一路 意大利 中國

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