劍橋大學中止與中國一研究所合作 退還120萬英鎊撥款

英國劍橋大學宣布會在本月底中止與一家發展軍事技術的中國國企合作，並會退還未有使用的120萬英鎊（約1187萬港元）撥款。

據美媒報道，英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）引用當地的《資訊自由法》取得一系列資料，發現自從2013年開始，劍橋大學從北京航天控制儀器研究所接收209萬英鎊（約2068萬港元），並撥款給該校的先進光子學及電子學中心。雙方過往合作的項目與航天技術有關，包括光纖感應、數碼天線系統、光電振盪器，亦有一個近期項目是與智能生產有關。

北京航天控制儀器研究所是屬於中國航天科技集團有限公司（CASC）旗下的研究所。

英中透視又指，先進光子學及電子學中心督導委員會成員包括王巍。他是中國航天科技集團的研究員，曾經與中國解放軍總裝備部合作，亦是第十三屆全國人大代表。

劍橋大學在回覆「英中透視」時指出，大學自2013年合作起已經知道研究所的背景。當時，英國政府透過在北京的大使館審視該項合作計劃，北京航天控制儀器研究所曾保證說，軍事與民用的生意是完全獨立運作，各自有技術及管理團隊，希望與劍橋大學合作的生意「純粹是民用方面」。

劍橋大學指，中心所有的計劃都經過大學內部審視，亦經過出口限制批准，計劃都是與民用科技有關，沒有一個與軍事或軍民兩用科技有關。

劍橋大學又表示，因為自2018年起未再有新批出的計劃，經過內部審視後，將會在九月底中止與北京航天控制儀器研究所的合作，並會退還未有使用的120萬英鎊撥款。

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責任編輯：尹航

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