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繼「醬香拿鐵」後 茅台據報要推出朱古力

社會熱點 15:02 2023/09/05

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茅台（600519.SS）和瑞幸咖啡聯名的「醬香拿鐵」昨日甫推出就收穫高熱度，知情人士稱，茅台朱古力即將上線。另外，知情人士稱，茅台還正研發辣椒醬。但這一消息遭到多位茅台公司人士的否認。

據《證券時報》報道，今年茅台冰淇淋一周年慶活動上，茅台集團董事長丁雄軍曾表示，貴州茅台將加大研發酒心朱古力、含酒飲品、棒支、軟冰等產品，建立不同類型、不同價位、特色顯著的產品矩陣。

除上述冰品和咖啡外，據知情人士透露，茅台朱古力即將上線。

報道中說，以此推測，未來茅台冰淇淋（咖啡、朱古力等等）或以統一的陣容成為茅台一個業務分支。該分支也將根據受眾的不同，區分為不同的價格帶和不同的產品，以此為抓手，觸達年輕消費者。

另外，中國酒業獨立評論人肖竹青透露，此前在茅台品嘗過一款貴州辣椒醬，是利用茅台發酵技術結合貴州特產辣椒醬工藝相結合研發的新項目，預測茅台辣椒醬在不遠的將來也會實現產業化。

據財聯社報道，多位茅台公司人士否認將推出辣椒醬的消息。一位茅台公司人士說，以官方信息為準，沒有發布過相關消息，就是沒有。

茅台瑞幸聯名出19元「醬香拿鐵」 揸車不建議喝

報道還提到，對於一年營收超千億元的貴州茅台而言，跨界帶來的銷售額可能只是九牛一毛，但卻能擴大茅台酒的文化影響力。

信達證券在去年8月的研報中指出，新供給創造新需求。從生產條件看，雖然公司15.03平方公里的核心產區尚未充分利用，但生態環境仍對茅台酒有著產能限制，為了使更多的消費群體能夠接觸茅台酒，公司通過在茅台1935產品中增加茅台酒基酒勾調、推出2%茅台酒含量的茅台冰淇淋、利用更高價位非標產品來拔高產品價值，茅台酒正在布局實現更大收益的新供給、新應用。而茅台冰淇淋銷售及i茅台平台的運營，也吸引了一批尚未接觸過茅台酒的年輕消費群體，並培養其成為潛在消費人群，創造新的消費需求。

茅台推出咖啡 每杯42元含5毫升茅台酒

女子過海關步伐沉重神色異常 原來長裙下藏14瓶茅台

責任編輯：尹航

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