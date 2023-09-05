李強：堅定支持東盟在國際事務中發揮更大作用

新華社報道，國務院總理李強今日下午乘坐包機抵達印尼首都雅加達，出席東盟系列會議並對印尼進行正式訪問，印尼官員及中國駐印尼大使陸慷等到機場迎接。

李強表示，此次是他就任總理後對亞洲國家首訪。中方堅定支持東盟在區域合作中的中心地位，堅定支持東盟在國際事務中發揮更大作用，願就區域合作重大議題同各方深入交換意見，加強團結協作，共用發展機遇，攜手應對挑戰，推動東亞繼續成為全球發展的重要引擎。

李強指出，中方願同印尼一道，落實兩國元首重要共識，打造更緊密的中印尼命運共同體，通過高水平、全方位戰略合作，推動現代化建設交融互促，為國際地區合作注入更多穩定性和新動能。

李強在雅加達期間，將出席中國與東盟領導人會議、東盟與中日韓領導人會議，以及第18屆東亞峰會。他亦會印尼總統佐科維多多會談，出席印尼2023可持續論壇等活動。

明出席中印高鐵項目試運行活動

印尼國企部副部長Rosan Roeslani周二在新聞發布會上表示，李強周三將出席在印尼首都雅加達舉行的中國投資的高鐵項目試運行活動。印尼海洋和投資統籌部長Luhut Pandjaitan將陪同李強出席。

美聯社報道，預料李強還會與出席東盟會議的美國副總統賀錦麗和俄羅斯外長拉夫羅夫會面。日本首相岸田文雄亦前往印尼參與東盟峰會，共同社報道，岸田文雄和李強可能在同場時進行非正式會談或接觸。

責任編輯：蒯宇澄

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