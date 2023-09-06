雷蒙多：對華關稅許多沒有意義 但現階段不會調整

美國商務部部長雷蒙多表示，前總統特朗普時期的對華關稅原本可以更具戰略性，但在審查程序結束前，拜登政府不會作出任何調整。

雷蒙多接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問指，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為特朗普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項4年審查的原因」。美國貿易代表署（USTR）的審查，就是要看這些關稅是否有效。她不清楚USTR何時完成審查，但認為在完成前不會作出任何變動。

雷蒙多又提到中國對本國企業的補貼政策對美國勞工造成傷害，重申美國需要一個公平的競爭環境。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指，美國商務部部長雷蒙多早前訪華，是中美高層外交接觸的重要一部份，傳遞更多對話、溝通、合作，以及穩定雙邊關係的信號，推動在解決兩國經貿分歧、建立溝通渠道、推進務實合作和加強人文交流等方面取得進展。但他批評美國限制對華投資，以及仍維持前政府的關稅政策。

劉又反駁外界對中國經濟放緩的言論，指疫後復甦道路崎嶇不平，但中國長期向好的基本面維持不變，上半年經濟增長5.5%，高於很多主要發達經濟體。

責任編輯：陳建錫