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官媒：非一線熱點城市應因城施策 取消限購限售

國情動向 09:41 2023/09/06

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內地大範圍實施「認房不認貸」後，官媒再發表評論指，在供求關係發生重大變化下，非一線熱點城市過去出台的限購、限售等政策，應因城施策盡快取消。

《證券時報》發表頭版評論指，日前瀋陽市出台了26條購房支持新政，其中提出，取消二環內限購政策，取消住房銷售限制年限規定，這意味當地限購、限售政策取消。同時，瀋陽還明確落實「認房不認貸」、降低商貸首付比例等。此次瀋陽新政內容全面，力度較大，值得一些城市借鑒，特別是非一線熱點城市。

今年以來，全國樓市面臨較大的下行壓力。前七個月，房地產開發投資、商品房銷售面積、房企到位資金等指標降幅均進一步擴大，其中，商品房銷售額自今年3月按年轉正後，7月再次負增長。房企資金改善情況也不甚理想，前七個月，房企到位資金在去年同期下跌25.4%的情況下，今年再次下跌11.2%。同時，7月樓上漲城市數量繼續減少，下跌數量創今年以來新高，一二線城市二手房價降幅擴大。

限購、限貸、限售等限制性政策，是過去在房地產市場過熱階段出台的抑制投機炒房的措施，在當前房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢下，繼續執行已不合時宜。目前房地產市場總體仍處於調整階段，要確保房地產市場的平穩，銷售端的穩定至關重要。

文章指，近期樓市釋放明確寬鬆政策信號，中央各部門已經優化調整了多項全國性購房政策，包括統一下調商貸首付比例下限和二套房貸利率下限、降低存量首套住房貸款利率、推進「認房不認貸」落地、延期換購住房退還個稅政策等，體現了中央對當前合理住房需求的大力支持。目前嘉興、瀋陽已經取消了限購和限售政策，為進一步提振房地產市場、穩定有潛在購房需求群體的信心和預期，非一線熱點城市的房地產購售限制性政策都可因城施策盡快取消。

責任編輯：陳建錫

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