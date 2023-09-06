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央媒讚華為新機自主創新 稱「中國芯」披荊斬棘

國情動向 09:34 2023/09/06

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華為旗艦新機Mate 60 Pro在內地掀起熱潮，央媒評論指，盡管華為新機的技術細節仍然未知，但可以肯定的是，「中國芯」正披荊斬棘、大步前進。

國務院旗下《經濟日報》發表頭版評論指，近年來制裁為中國帶來了切實的困難，也帶來了創新發展的強大動力。但國內芯片市場需求持續釋放，產業技術加快演進，與世界先進水平的差距逐步縮小。歷史和現實告訴我們，自主創新沒有捷徑可走，核心技術受制於人，隨時都可能面臨被「卡脖子」。

從華為新機突然預售到線下門店排起長隊，熱潮背後是中國社會對「中國芯」的期待，是對突破封鎖的迫切，也是對科技自立自強的信心。

文章又列舉了中國發展自家芯片的優勢，並提到華為研發投入佔比一直很高、對高端人才不惜重金培養是成功的關鍵。

文章又指，說輕舟已過萬重山，或許還為時尚早。遭遇打壓時不能氣餒，取得成績時也不能自滿。信息技術進步一日千里，芯片行業更是日新月異。還需付出更多努力，以技術創新為根本，持續投入研發，加快技術攻關，掌握更多核心技術和專利，提高產業自主創新能力和競爭力。

責任編輯：陳建錫

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