人幣在岸價早段跌穿7.32 迫近逾15年低位

政策效果降溫疊加美元指數連日走強，人民幣匯率繼續走軟，在岸價（CNY）今開市後急挫，一度跌穿7.31及7.32關口，迫近去年11月的7.3275、即2008年初以來的低位；離岸價（CNH）同樣失守7.32。國有大行於在岸市場拋售美元，並在離岸市場收緊流動性，延緩跌勢。截至發稿分別報7.3090及7.3127。

中間價今報7.1969，下調186點子，近兩周新低兼結束十連升，但仍大幅高於市場預期逾1,100點，為本輪過濾啟動以來第二大的偏差值。

此前人行下調金融機構外匯存款準備金率後帶來升幅已幾乎全面抹去，一名交易員指，從今日中間價來看感覺「有點要放」，但是節奏還是會控制的。另一市場人士則指，一旦對美元的購匯需求湧出，人幣匯率將跌穿前底。另外，市場關注中國明日公布的外貿數據，預期進出口延續下跌，但跌幅將有所收窄。

摩根士丹利分析師今日對新興市場貨幣重回「看跌」立場，愈來愈多發展中國家目前正在降息，而中國面臨的經濟壓力將繼續拉低人民幣。

中金公司指，人幣匯率在9月或將繼續面臨較為複雜嚴峻的內外部環境，其中美元指數與美債收益率在月內明顯回落的概率偏低，內部因素將繼續偏弱，但出現進一步惡化的可能性亦較低。該行認為人幣匯率或將在穩匯率政策的維持下繼續處於磨底階段，等待內外基本面條件出現積極變化後，回升行情或將開啟。

責任編輯：陳建錫