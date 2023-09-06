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李強出席中國印尼工商界晚餐會 談加強合作

國情動向 11:01 2023/09/06

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國務院總理李強昨晚（5日）在雅加達出席中國－印尼工商界晚餐會並致辭。他表示，希望兩國企業加強高水平創新合作，助力兩國發展。他又指，中國將穩步擴大制度型開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入。另外，李強今日（6日）上午在雅加達出席第26次中國—東盟領導人會議。

據中國外交部公佈，李強昨日在晚餐會上致辭表示，這是他擔任中國國務院總理以來首次訪問亞洲國家，印尼是訪問首站。兩國互為重要貿易伙伴，投資合作跨越式發展，產業鏈供應鏈深度交融，實現相互成就。兩國合作超越雙邊範疇，對區域穩定繁榮具有示範引領意義。

李強指出，越是風雲變幻越應該把握大勢、把握主流。各位企業家要堅定合作信心，在深化合作中謀求發展，在順勢而為中贏得未來。中國願與印尼一道，拓展綠色能源、數字經濟、生物醫藥、人工智能等領域合作，推動兩國合作進一步擴面增效。希望兩國企業加強高水平創新合作，助力兩國發展。

外交部：李強將出席新德里G20領導人峰會

路透：習近平或缺席印度G20峰會 由李強代勞

李強還指出，中國將穩步擴大制度型開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入，加大知識產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。希望印尼繼續保持市場開放，為中國企業提供公平公正的營商環境。希望中印尼企業家努力做兩國友誼和合作的推動者、傳播者、引領者，為兩國人民創造更多福祉，為建設中印尼命運共同體作出更大貢獻。

外交部引述印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特說，印尼願同中方進一步加強戰略合作，深化產業鏈供應鏈融合，實現高質量發展，推動兩國關係再上新台階。

責任編輯：尹航

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