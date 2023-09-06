李強：中國和東盟互為發展機遇 合作牢不可破（更新版）

國務院總理李強今日（6日）上午在雅加達出席第26次中國—東盟領導人會議，強調中國東盟互為發展機遇，雙方合作牢不可破。

*更新李強東盟領導人會議發言

李強在發言時表示，中國和東盟互為彼此的發展機遇，始終保持市場相互開放，雙邊貿易額比十年前增加一倍多，能取得今天的合作成果，很重要的原因在於雙方都對苦難有更深切的理解、對和平有著更執著的追求、對發展有更強烈的渴望、亦對維護地區穩定有更務實的行動，相信只要持續堅守正確道路，中國和東盟的合作都將牢不可破，行穩致遠。

李強指，十年前同樣在印尼，國家主席習近平提出建設更為緊密的中國、東盟命運共同體，十年來，中國與東盟攜手前行、相互成就，在世界百年變局之中，成功地走出了一條長期睦鄰友好、共同發展繁榮的正確道路。

據中國外交部公佈，李強昨日在雅加達出席中國－印尼工商界晚餐會並致辭。他表示，這是他擔任中國國務院總理以來首次訪問亞洲國家，印尼是訪問首站。兩國互為重要貿易伙伴，投資合作跨越式發展，產業鏈供應鏈深度交融，實現相互成就。兩國合作超越雙邊範疇，對區域穩定繁榮具有示範引領意義。

李強指出，越是風雲變幻越應該把握大勢、把握主流。各位企業家要堅定合作信心，在深化合作中謀求發展，在順勢而為中贏得未來。中國願與印尼一道，拓展綠色能源、數字經濟、生物醫藥、人工智能等領域合作，推動兩國合作進一步擴面增效。希望兩國企業加強高水平創新合作，助力兩國發展。

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李強還指出，中國將穩步擴大制度型開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入，加大知識產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。希望印尼繼續保持市場開放，為中國企業提供公平公正的營商環境。希望中印尼企業家努力做兩國友誼和合作的推動者、傳播者、引領者，為兩國人民創造更多福祉，為建設中印尼命運共同體作出更大貢獻。

外交部引述印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特說，印尼願同中方進一步加強戰略合作，深化產業鏈供應鏈融合，實現高質量發展，推動兩國關係再上新台階。

責任編輯：尹航

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