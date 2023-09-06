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瑞銀：外資流出A股原因有二 期待更多政策落地

經濟脈搏 11:45 2023/09/06

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瑞銀全球金融市場中國區主管房東明近期受訪時提及，或許近期長線外資對國內基本面仍有一定擔心，期待未來有更多「監管組合拳」。他指，目前外資從A股流出主要因為國內經濟基本面相比預期落差，以及投資中國市場的風險收益相比海外成熟市場存在反差。

今日A股三大股指低開低走，截至午間收市，滬指跌0.34%，報3143點；深成指跌0.68%，報10469點；創指跌0.89%，報2092點。總體來看，個股跌多漲少，兩市超2800股處於下跌狀態。

瑞銀：8月北上資金流出似築底過程

房東明近日接受內媒採訪時指出，或許近期長線外資對國內基本面仍有一定擔心，但只要他們關注度不減，隨著國內基本面出現好轉，相信有更多海外投資者重新將目光投向中國。

據他分析，目前外資從A股流出主要出於兩方面原因：

  • 一是國內經濟基本面相比此前預期落差
  • 二是投資中國市場的風險收益相比海外成熟市場存在反差

但從技術面來看，8月北上資金的流出更像是一個築底過程。瑞銀預計，今年北上資金仍會有3000億元人民幣左右的淨流入。

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他指，提振投資者信心，並非一蹴而就。近期出台的活躍資本市場相關政策可從交易端激活市場流動性。但對於中長線投資者而言，後續還需看到更多配套的行業政策，以紓解對相關企業表現和估值的顧慮，期待未來有更多「監管組合拳」。

責任編輯：尹航

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