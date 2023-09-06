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【神州快訊】「走進北京城市副中心」主題活動亮相服貿會

特約 12:00 2023/09/06

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2023年中國國際服務貿易交易會「走進北京城市副中心」主題活動在北京國家會議中心舉行。活動以「運通天下 未來之城」為主題，ESG助力城市副中心高質量發展成為本次主題活動的核心話題。 

活動中，北京ESG研究院分享了最新研究成果。北京ESG研究院已構建全國首個「成本內化與社會貢獻」評價體系，該體系囊括「企業ESG實踐評價體系」「企業ESG成本內化度量指引」「企業ESG社會貢獻度量指引」「ESG信息披露操作手冊」四項主要研究成果，為ESG助力北京城市副中心高質量建設發展注入強勁動力。

ESG，即環境（Environmental）、社會（Social）和公司治理（Governance），關注企業在促進經濟、社會、環境的可持續發展、履行社會責任等方面所做出的貢獻，其「綠色」「共享」「可持續發展」等核心思想與中國式現代化高質量發展要求高度契合。北京ESG研究院是以國家發展和改革委員會價格成本調查中心為指導單位，通州區人民政府作為主管單位，由高校、機構共同發起設立的ESG研究機構。該研究院以支持首都經濟綠色低碳發展和促進生態文明建設為目標，以國家綠色發展示範區為依托，打造京津冀綠色協同發展新高地，逐步形成可複製的綠色低碳發展的「北京樣本」並面向全國推廣。 

未來，通州區將以ESG創新引擎推動構建ESG生態圈，擦亮城市副中心綠色發展新名片，為產業高質量發展作出更多貢獻。

（資料由客戶提供）

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