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印度外長：習近平缺席G20峰會與印度無關

國情動向 13:48 2023/09/06

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印度外長蘇傑生表示，中俄領導人缺席本周的新德里二十國集團（G20）峰會並不罕見，不認為這事與印度有任何關係。

蘇傑生在當地媒體周三（6日）播出的專訪中稱，G20國家正在進行磋商，力爭在9月9日至10日在新德里舉行的峰會上達成共識及宣言。被問到習近平和普京雙雙缺席一事，蘇傑生說這與印無有關，「我認為無論他們做出甚麼決定，我的意思是他們最清楚情況，但我完全不會像你所說的那樣看待此事」。

蘇傑生又指，G20峰會的期望非常高，新德里面臨著應對疫情、衝突、氣候、債務和政治等非常困難的全球挑戰。

中印關係近日因中國新版地圖問題轉趨緊張，中國外交部發言人毛寧周二（5日）被媒體問到中方G20相關安排是否受當前中印關係影響，她表示，Ｇ20是國際經濟合作的主要論壇，中方歷來高度重視並積極參與相關的活動。中方一直支持印度主辦今年峰會，願同各方一道共同推動峰會取得成功。

毛寧又稱目前中印關係總體保持穩定，各層級也保持著對話和溝通，中方願同印方一道努力推動中印關係不斷取得更大的發展。

責任編輯：陳建錫

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外交 習近平 G20 印度 中國 中印關係

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