中國據報禁用iPhone範圍擴大至國企（第二版）

彭博報道，中國計劃將原先僅在部分敏感部門禁止使用iPhone的要求擴大，並適用到政府機構和國有企業，意味蘋果公司在其最大的海外市場和全球生產中心或面臨愈來愈大的挑戰。

報道引述知情人士表示，一些政府機構已開始指示員工不要把iPhone帶到工作當中。《華爾街日報》周三亦引述消息人士指，中國已要求中央政府機構官員不得在工作時使用蘋果iPhone或其他外國品牌的設備，亦不可把這些設備帶進辦公場所。

知情人士稱，目前尚不清楚有多少家公司或機構最終會對個人設備有所限制，目前還沒有正式或書面禁止通知。國有企業或單位執行嚴格程度可能會有所不同，有些單位禁止蘋果設備進入工作場所，而有些則可能徹底禁止員工使用這些設備。

報道指，中國政府目的是加強網絡安全，並防止一些敏感信息流出中國境外。該措施與美國對華為及官員使用TikTok的類似禁令相呼應，中美關係正徘徊在數十年低點，雙方都對國家安全更加重視，擔心數據外洩。

不過，此舉可能令包括蘋果在內的在華外國品牌產生寒蟬效應，蘋果將中國視為其最大的市場之一，在華銷售佔其總收入的19%。

中國國務院新聞辦公室、蘋果公司未回覆置評請求。

責任編輯：陳建錫