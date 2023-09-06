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颱風海葵 | 福州內澇：地鐵巴士停運 民眾非必要不出門

社會熱點 15:20 2023/09/06

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受颱風「海葵」影響，福建東部昨日（5日）起出現強降雨，福州城區多處水浸，福州機場、火車站、地鐵和全市公交已經停運，學校停課，3.6萬人需緊急轉移。市防汛抗旱指揮部啟動防暴雨二級應急響應，要求民眾非必要不出門。

海葵昨日先後登陸福建、廣東。在外圍雲系影響下，福州市部分地區遭遇暴雨、大暴雨襲擊。中央氣象台今日6時繼續發布暴雨黃色預警，預計至6日20時，福建東部和南部、廣東東部、江西南部、浙江東南部等地部分地區有大到暴雨。

為防範颱風影響，確保旅客列車運輸安全，福州火車站今日動態調整列車開行方案，福州站停運旅客列車118對，福州南站停運旅客列車101.5對。

另外，今日6時30分起，福州地鐵全線網車站暫停運營服務，福州市區公交暫停運營；福州市南、北、西客運車站從7時起暫時關閉，恢復時間待定。全市中小學校（含中職學校）、幼兒園、培訓機構停課、停學一天。

福州市昨日有一架消防車出動搶險期間被洪水沖走，消防員2人殉職，6人獲救，另有一名民警下落不明，搜救行動仍在進行。 2名殉職消防員身份確認，年齡26歲及31歲 ，分別在去年及5年前入職。

責任編輯：尹航

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