象征戰勝美國制裁？報告料華為新機搶iphone在華近4成銷量

華為上周突然推售全新Mate 60 Pro手機，引發內地搶購熱潮，富瑞(Jefferies)認為，華為新機吸引被其視為中國戰勝美國制裁標誌的更大客戶群，或令今年即將發售的iphone 15損失38%的潛在中國銷量。

富瑞分析師在報告指出，Mate 60 Pro定價和iPhone 14或14 Plus差不多，其大部分需求將來自目前的iPhone用戶，或者本來可能改用iPhone的安卓(Android)用戶。

報告稱，Mate 60吸引的不僅是華為的堅定支持者，還有將其視為中國戰勝美國制裁標誌的更大客戶群；驅動需求的不是晶片表現，而是這款手機面世的重要意義。

調研顯示，華為Mate 60系列手機的計劃出貨量可能是1000萬部，但Mate 60 Pro不太可能全靠國產的7納米芯片。1000萬個芯片將需要每月10Kwpm的產能，所以國產7納米芯片與之前囤積的台積電生產的麒麟9000芯片混用將很合理。

富瑞估計，華為Mate 60 Pro上市首5日已賣出逾85萬部，與去年iPhone 14系列機型在中國的銷售情況差不多。

蘋果公司將於下周發布最新款智能手機，iPhone 15系列手機將在12日的發布會上首次亮相。

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責任編輯：袁瑋婧