  • 31°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

象徵戰勝美國制裁？報告料華為新機搶iphone在華近4成銷量

社會熱點 15:20 2023/09/06

分享：

分享：

華為上周突然推售全新Mate 60 Pro手機，引發內地搶購熱潮，富瑞(Jefferies)認為，華為新機吸引被其視為中國戰勝美國制裁標誌的更大客戶群，或令今年即將發售的iphone 15損失38%的潛在中國銷量。

富瑞分析師在報告指出，Mate 60 Pro定價和iPhone 14或14 Plus差不多，其大部分需求將來自目前的iPhone用戶，或者本來可能改用iPhone的安卓(Android)用戶。

報告稱，Mate 60吸引的不僅是華為的堅定支持者，還有將其視為中國戰勝美國制裁標誌的更大客戶群；驅動需求的不是晶片表現，而是這款手機面世的重要意義。

調研顯示，華為Mate 60系列手機的計劃出貨量可能是1000萬部，但Mate 60 Pro不太可能全靠國產的7納米芯片。1000萬個芯片將需要每月10Kwpm的產能，所以國產7納米芯片與之前囤積的台積電生產的麒麟9000芯片混用將很合理。

富瑞估計，華為Mate 60 Pro上市首5日已賣出逾85萬部，與去年iPhone 14系列機型在中國的銷售情況差不多。

蘋果公司將於下周發布最新款智能手機，iPhone 15系列手機將在12日的發布會上首次亮相。

WSJ：中國禁止官員辦公時用iPhone等外國牌子手機

華為新機技術突破 恐觸發美國更嚴厲制裁？

沙利文：華為新機反映美國應繼續實施技術限制

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 中國市場 5G 科技產品 科技戰 制裁 晶片 台積電 銷售 智能手機

下一篇文章

颱風海葵 | 福州內澇：地鐵巴士停運 民眾非必要不出門
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

劍橋大學中止與中國一研究所合作 退還120萬英鎊撥款
劍橋大學中止與中國一研究所合作 退還120萬英鎊撥款
大連餐廳貼告示「謝絕日本人進入」 被官方要求撤下
大連餐廳貼告示「謝絕日本人進入」 被官方要求撤下
俄服裝品牌「普京之隊」明年開首批境外店 選址包括中國
俄服裝品牌「普京之隊」明年開首批境外店 選址包括中國
繼「醬香拿鐵」後 茅台據報要推出朱古力
繼「醬香拿鐵」後 茅台據報要推出朱古力
內陸省新疆養「海鮮」？銷往全國及俄羅斯
內陸省新疆養「海鮮」？銷往全國及俄羅斯
核污水 | 日媒：中方拒加入IAEA福島周邊海水監測系統
核污水 | 日媒：中方拒加入IAEA福島周邊海水監測系統
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款