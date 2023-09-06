趕在拜登前 中聯部部長劉建超訪問越南晤阮富仲

中共中央對外聯絡部部長劉建超本月4日至6日率團訪問越南，會見越共中央總書記阮富仲、越共中央對外部部長黎懷忠等，雙方同意加強團結合作。

新華社報道，劉建超與阮富仲、黎懷忠會面，並與當地智庫、媒體、友好團體等各界代表座談交流。中越雙方一致表示，要繼續落實好兩黨最高領導人重要共識，鞏固政治互信，加強團結合作，深化交流互鑑，攜手應對挑戰，推動中越關係朝著構建命運共同體的目標不斷邁進，共同為人類和平與進步事業而努力。

越南黨媒《人民報》報道，阮富仲高度評價中越各級、各行業積極主動落實兩黨高層領導達成的共識，以及兩國領導人達成的聯合聲明，其有助於進一步加強和深化新時期越中全面戰略合作夥伴關係。阮富仲表示，將發展中越關係視為第一優先，採取及時行動落實近期雙方達成的聯合聲明。

劉建超對阮富仲關於加强兩黨、兩國合作關係的意見表示高度贊同，中國各部門已制定實施推動兩黨、兩國關係邁上新台階的高層共識和協議總體計劃。

美國總統拜登將於本月10日起前往河內訪問，料討論半導體及其他領域合作，尋求提升美越關係並圍堵中國。

外媒指，越南過去為免刺激北京，與美國的交流合作相對謹慎，但隨著中越就南海島礁主權的爭議加劇，加上中國新版地圖事件，促使越南考慮與美國合作。

責任編輯：陳建錫