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李強試乘印尼雅萬高鐵 印尼部長：討論延長鐵路可能性

國情動向 21:13 2023/09/06

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印尼雅萬高鐵今日下午舉行試行活動，總理李強在印尼官員的陪同下，由雅加達的哈利姆高鐵站乘坐雅萬高鐵的列車。印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，雙方討論延長鐵路的可能性。

建設雅萬高鐵的印尼中國高鐵有限公司（KCIC）發言人蒙蒂（Emir Monti）稱，李強在盧胡特陪同下，在從雅加達到印尼西爪哇省加拉璜角（Karawang）的41公里軌道試乘列車。

印尼的交通運輸部早前表示，這條雙方合作建造的高鐵將於下月1日全面營運。雅萬高鐵今年4月完成全線軌道鋪設，在首都雅加達的哈利姆站舉行全線軌道鋪通儀式。

雅萬高鐵連接首都雅加達和萬隆市（Bandung），全長142公里，是印尼以至東南亞的首條高鐵，最高時速可達到355公里，通車後往來雅加達和萬隆的車程將由現時超過3小時縮短至40分鐘。

盧胡特表示，中國與印尼兩方討論延長鐵路的可能性，把鐵路延伸至東爪哇省首府泗水（Surabaya），距離雅加達逾700公里。

雅萬高鐵由中國國企和印尼國企合資興建，是一帶一路標誌性項目，是中國境外首條採用中國技術及標準合作建設的高鐵。鐵路原定最早2019年通車，但受成本上升、新型冠狀病毒疫情及徵收土地等問題影響，完工時間多次延後。

責任編輯：蒯宇澄

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