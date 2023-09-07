美延長豁免部分中國商品關稅至年底 京：關稅戰無贏家

美國貿易代表署（USTR）週三（6日）宣布，進一步延長對352項中國進口商品和77項新冠相關產品的「301條款」關稅豁免期，直到今年12月31日。豁免期原定本月30日到期。

聲明指出，延長豁免期，可以讓其在法律規定的四年一度評估中做進一步考量。

*新增中方回應

在北京，外交部發言人毛寧回應表示，關於關稅的具體問題，建議向中方的主管部門了解。毛寧表示，作為原則，中方一貫反對搞「關稅戰」，認為「關稅戰」沒有贏家，美國單方面對華徵收關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

美國前總統特朗普在2018及2019年，利用《1974年貿易法》中的301條款，啟動對中國輸美商品加徵關稅的行動。上述法案旨在打擊貿易夥伴的不公平做法。

美國商務部部長雷蒙多日前結束對中國的訪問後表示，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為特朗普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項四年審查的原因」。貿易代表署的審查，就是要看這些關稅是否有效。她不清楚USTR何時完成審查，但認為在完成前不會作出任何變動。

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責任編輯：尹航

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