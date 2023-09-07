  • 29°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美延長豁免部分中國商品關稅至年底 京：關稅戰無贏家

國情動向 16:07 2023/09/07

分享：

分享：

美國貿易代表署（USTR）週三（6日）宣布，進一步延長對352項中國進口商品和77項新冠相關產品的「301條款」關稅豁免期，直到今年12月31日。豁免期原定本月30日到期。

聲明指出，延長豁免期，可以讓其在法律規定的四年一度評估中做進一步考量。

*新增中方回應

在北京，外交部發言人毛寧回應表示，關於關稅的具體問題，建議向中方的主管部門了解。毛寧表示，作為原則，中方一貫反對搞「關稅戰」，認為「關稅戰」沒有贏家，美國單方面對華徵收關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

美國前總統特朗普在2018及2019年，利用《1974年貿易法》中的301條款，啟動對中國輸美商品加徵關稅的行動。上述法案旨在打擊貿易夥伴的不公平做法。

美國商務部部長雷蒙多日前結束對中國的訪問後表示，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為特朗普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項四年審查的原因」。貿易代表署的審查，就是要看這些關稅是否有效。她不清楚USTR何時完成審查，但認為在完成前不會作出任何變動。

民調：2/3美國選民支持對中國貨加徵關稅

耶倫：冀與中國進一步合作 但調整對華關稅為時尚早

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
貿易戰 中國市場 外交 商品 特朗普 關稅 美國 貿易 中國

上一篇文章

外交部：90多國確認參加10月一帶一路論壇

下一篇文章

中國據報禁用iPhone範圍擴大至國企（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李強要求日本以負責任方式處理核污水
李強要求日本以負責任方式處理核污水
沙利文：華為新機反映美國應繼續實施技術限制
沙利文：華為新機反映美國應繼續實施技術限制
李強：中國經濟有望實現5%左右增長目標（更新版）
李強：中國經濟有望實現5%左右增長目標（更新版）
李強試乘印尼雅萬高鐵 印尼部長：討論延長鐵路可能性
李強試乘印尼雅萬高鐵 印尼部長：討論延長鐵路可能性
美眾院外委會主席：中芯向華為供應芯片涉違反制裁 應調查
美眾院外委會主席：中芯向華為供應芯片涉違反制裁 應調查
中國據報禁用iPhone範圍擴大至國企（第二版）
中國據報禁用iPhone範圍擴大至國企（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款