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政策支持效應顯現 內地8月美元計進出口降幅均好過預期

經濟脈搏 11:05 2023/09/07

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以美元計，內地8月出口按年降8.8%，略好於路透預期的降9.2%，前值降14.5%。進口降7.3%，略好於預期的降9%，前值降12.4%。貿易帳683.6億美元，預期739億美元，前值806億美元。

今年前8個月，內地進出口總值3.89萬億美元，下降6.5%。其中，出口2.22萬億美元，下降5.6%；進口1.67萬億美元，下降7.6%；貿易順差5534億美元，擴大0.8%。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析指，進出口降幅收窄，可以和國内PMI數據回暖和生產端加速修復、港口集裝箱和貨物吞吐量、貨運價格指數等數據相互佐證。隨著高基數效應減少、價格因素減弱、人民幣匯率壓力等諸多不利因素影響的逐步消減，在貨物進出口規模總體平穩、貿易結構和目的地結構不斷多樣化的基礎上，中國進出口有望降幅繼續收斂，外貿有望重回企穩上升態勢。

後期還是海外需求的不確定性影響出口走勢。另外對地產行業來說，政策底已出現，現在要等待的是情緒底和銷售底、投資底的出現，這對内需鏈條和進口需求等均有影響。

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華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，8月開始很多宏觀數據都在改善，一是前期政策刺激效果逐步累積，二是宏觀經濟即使趨勢不好，也不會一直下跌，跌多了就會反彈。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，8月進出口情況實際上好於預期，如果不是匯率變動影響，也就是按人民幣變動的進出口情況，已和去年基本持平，這意味著海外疫情後，經濟社會正常化對中國外需的影響已基本消除，未來中國進出口的發展將平穩，高順差也將延續。

責任編輯：尹航

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