美眾院外委會主席：中芯向華為供應芯片涉違反制裁 應調查

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）週三（6日）指出，中芯國際 （00981） 提供零件給華為，似乎違反美國對華為的制裁，有必要展開調查。眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨議員加拉格爾（Mike Gallagher）還要求美國商務部，停止向華為和中芯國際出口所有技術。

據彭博報道，麥考爾在荷蘭海牙的美國大使館簡報會上表示，中芯確實看起來違反了制裁。他提及，中芯持續試圖取得美國的知識產權。

華為新機Mate 60 Pro網速測試顯示支持5G網絡，外界熱議或意味着華為突破美國5G芯片制裁。研究公司TechInsight指，新機處理器首次採用中芯國際最先進的7納米技術。

根據美國現行法規，任何打算向華為提供美國技術的公司都須取得華府批准，而中芯的營運含美國技術，目前尚不清楚中芯是否取得向華為供貨的許可。

據報道，麥考爾正率美國代表團造訪荷蘭，於本週與荷蘭政府官員，國會議員及其他利害關係人舉行雙邊會議。

麥考爾也指稱，關於中國的投資，他將對投資人提出警告，包括芯片巨頭阿斯麥（ASML）。

另外，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）亦表示，華為新機芯片表明美國應該繼續實行「小院高牆」式技術限制。在此之前，美國半導體行業協會（SIA）警告，華為正試圖以旗下公司名義，繞過華府制裁並採購美國芯片設備，以自行製造芯片。美國商務部表示正監控事態發展。

華為新機技術突破 恐觸發美國更嚴厲制裁？

華為被指謀繞過制裁採購芯片設備 美商務部關注

象徵戰勝美國制裁？報告料華為新機搶iphone在華近4成銷量

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道