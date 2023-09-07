中國樓市 | 工行、農行、中行調整存量首套個人住房貸款利率

工行、農行、中行今日公佈調整存量首套個人住房貸款利率的具體細則。

中國工商銀行：

同時符合以下條件的個人住房貸款，可開展存量房貸利率調整：貸款發放時間或合同簽訂時間在2023年8月31日（含當日）以前。用途為購買住宅的商業性個人住房貸款，包括普通純商業性個人住房貸款、公積金組合貸款中的商業性個人住房貸款。須為首套個人住房貸款。

其中的調整規則提到，2019年10月8日（不含當日）前發放、已按中國人民銀行公告[2019]第30號要求轉換為貸款市場報價利率（LPR）定價的浮動利率貸款，最低可調整至相應期限LPR不加點，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限轉換後為LPR加點的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

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2019年10月8日（含當日）至2022年5月14日（含當日）發放的、執行LPR定價的浮動利率貸款，最低可調整至全國首套房貸利率政策下限，即相應期限LPR不加點，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於LPR的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

原貸款發放時執行所在城市首套房貸利率政策且當前為LPR定價的浮動利率存量房貸，我行將主動按上述調整規則統一批量調整貸款利率。 2022年5月14日（不含當日）後發放的、執行LPR定價的浮動利率貸款，最低可調整至全國首套房貸利率政策下限，即相應期限LPR-20BP，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於LPR-20BP的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

中國銀行：

2019年10月8日（含當日）至2022年5月14日（含當日）發放的貸款，如當地下限高於全國首套住房貸款利率政策下限，則將貸款加點幅度調整為當地下限；否則，如貸款利率高於全國下限，則將貸款加點幅度調整為全國下限（即LPR+0BP），如貸款利率低於全國下限則不調整。

農業銀行：

對於2019年10月8日（含）至2022年5月14日（含）發放的存量首套個人住房貸款，利率水平調整至全國首套房貸利率政策下限，即原貸款合同期限對應的LPR（即加點幅度為0）；貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於原貸款合同期限對應LPR的，按發放時當地首套房貸利率政策下限執行。利率水平不高於原貸款合同期限對應LPR或不高於貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限的，不作調整。

責任編輯：尹航

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