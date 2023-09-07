中澳關係 | 阿爾巴尼斯稱獲邀年底訪華

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和中國總理李強在印尼雅加達會晤。阿爾巴尼斯表示，收到邀請，將於年底對中國進行正式訪問。

如若成行，這將是澳洲總理自2016年以來首次訪華。

中國外交部發言人毛寧表示，中方歡迎阿爾巴尼斯應李強總理的邀請訪華，願意同澳方共同做好各項籌備工作。她表示，中方始終認為，一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益，有利於亞太地區和世界的和平穩定與發展繁榮。中方願同澳方一道落實好兩國領導人共識，堅持相互尊重，互利共贏，妥善處理分歧，推動兩國全面戰略伙伴關係持續改善和發展。

據路透社報道，阿爾巴尼斯表示，他與李強進行了坦誠和建設性的討論，對在穩定澳中雙邊關係方面取得的進展表示歡迎。他指，提出了一系列對澳洲十分重要的雙邊和其他問題，又指期待今年晚些時候訪華。

自2022年5月工黨政府上台以來，澳洲與中國的關係一直在穩步改善，包括恢復高層部長級會議，北京也松綁在2020年兩國關係最緊張時期實施的多項貿易制裁。第七次中澳高級別對話亦恢復舉行。

責任編輯：尹航

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