女子武漢著漢服被認日本服飾 遭工作人員驅趕惹議

有網民發布影片指，在武漢盤龍城國家考古遺址公園穿唐裝拍攝，被工作人員認為是日本裝造遭到驅趕，引發網民熱議。

據瀟湘晨報，影片顯示，一名白衣服的工作人員說：「不要把日本人的裝造……」幾名身着疑似唐裝漢服的女孩反駁稱：「我們沒有，我們這不是日本的裝造。」「中國人自己不認得自己的服裝。」隨後視頻中有聲音稱：「找個專業的人來看看。」

該網民在影片中配文指，「遭到武漢盤龍城博物院遺址物業人員三次驅趕，非常認真的準備了一周復原初唐群像的拍攝創作，被博物館物業罵不要搞這些日本的東西，在我們解釋並拿出手機講解後，他離開了，半小時後帶來兩位女工作人員二次驅趕……五點不到第三次驅趕，說是博物館在挖文物，挖文物你不閉館，太欺負人了。本人不是傳承黨，也並不覺得復原裝束多美，但當你越來越深入的了解中華上下五千年你會發現什麼是有文化底蘊的美，因為經費有限，道具，裝造，可能無法完全復原，模特也無法達到大家的期望，但是每一樣都有文獻可追溯，善語結善緣，惡言傷人心。」

該報就此事致電武漢盤龍城國家考古遺址公園，一工作人員表示有可能是雙方存在一些誤會，目前辦公室的工作人員已經介入處理。

該事件引發網民熱議，恰逢近日內地擬修訂《治安管理處罰法》，草案提到「傷害中華民族感情」的言論和衣飾均被視作違法。有網民問到，這算哪一邊傷害民族感情？

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責任編輯：袁瑋婧