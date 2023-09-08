官媒重申「房住不炒」定位未變 勿誤讀利率政策

內地官媒重申「房住不炒」的大前提無變，指此次房貸利率降低主要針對二套房、釋放改善性需求，民眾應理性看待政策，避免被促銷、搶購等聲音綁架。

國務院旗下《經濟日報》今發表題為《不要誤讀「房貸利率降低」，警惕非理性購房之聲》的文章，指房貸利率調降後，部分房地產中介、營銷機構利用購房者的信息不對稱劣勢，刻意誇大房貸利率降低對於樓市價格的影響，散布非理性購房之聲，對此要予以警惕並厘清事實邏輯。

文章提到，首套房利率政策下限仍然是5年期以上LPR減20個點子，即4厘，二套房利率政策下限由5年期以上LPR加60個點子，降至加20點子，降至4.4厘。

此次利率降低是全國政策下限降低，而非所有城市的房貸利率都「一刀切」降至全國政策下限，即雖然全國首套房利率政策下限是4.0%，但各城市的實際執行利率卻差別較大。部分城市符合「首套住房貸款利率政策動態調整機制」條件，其首套房利率早已低於4厘；部分城市需求旺盛，利率仍保持4.7厘。

由此可見，分析「房利率降低」問題，既要結合不同區域，也要關注差異化住房需求，既要看到普遍性，看清差異性，莫人云亦云，不可被促銷、搶購等聲音綁架，陷入恐慌情緒，做出非理性決策。接下來，各地要堅持「房住不炒」定位，因地制宜、實施好差別化住房信貸政策，更好滿足剛性、改善性住房需求。

責任編輯：陳建錫