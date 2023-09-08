廣東暴雨｜深圳珠海等全市停課 多條省國道實施管制

▲ 深圳多區昨嚴重水浸。

受暴雨天氣影響，廣東深圳、珠海等今全市停課，廣州、佛山、東莞局部停課。全省多條省國道及高速公路實施管制，截至今早9時，仍有國省道中斷62處。

深圳羅湖、福田等區受災嚴重，多個路段有較深積水，區內低窪地區居民需連夜撤離。有居民通宵堆沙包，避免地下車庫等受洪水倒灌。羅湖火車站地下一樓進出站口嚴重水浸，今中午12時前無法正常安排旅客進出站，全市巴士、的士、網約車等停止前往該站。羅湖今全區停工，呼籲民眾非必要不外出。

至於航班方面，深圳機場航班今運行總體平穩，今早起飛的航班基本正常放行。

因颱風「海葵」的低壓環流長時間停滯，本次暴雨打破深圳1952年有記錄以來的多項紀錄，包括2小時（195.8毫米）、3小時（246.8毫米）、6小時（349.7毫米）及12小時（465.5毫米）最大雨量。預計今日至後日當地繼續受低壓和季風影響，仍有暴雨局部大暴雨，下周一起降雨才明顯減弱。

中央氣象台今早繼續在全國範圍發佈暴雨黄色預警，指昨起至未來數日，河北中北部、北京、廣東中西部和東南部、廣西東南部等地部分地區有大到暴雨。

責任編輯：陳建錫