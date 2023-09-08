  • 25°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 10:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣東暴雨｜深圳珠海等全市停課 多條省國道實施管制

國情動向 09:33 2023/09/08

分享：

分享：

深圳多區昨嚴重水浸。

受暴雨天氣影響，廣東深圳、珠海等今全市停課，廣州、佛山、東莞局部停課。全省多條省國道及高速公路實施管制，截至今早9時，仍有國省道中斷62處。

深圳羅湖、福田等區受災嚴重，多個路段有較深積水，區內低窪地區居民需連夜撤離。有居民通宵堆沙包，避免地下車庫等受洪水倒灌。羅湖火車站地下一樓進出站口嚴重水浸，今中午12時前無法正常安排旅客進出站，全市巴士、的士、網約車等停止前往該站。羅湖今全區停工，呼籲民眾非必要不外出。

至於航班方面，深圳機場航班今運行總體平穩，今早起飛的航班基本正常放行。

因颱風「海葵」的低壓環流長時間停滯，本次暴雨打破深圳1952年有記錄以來的多項紀錄，包括2小時（195.8毫米）、3小時（246.8毫米）、6小時（349.7毫米）及12小時（465.5毫米）最大雨量。預計今日至後日當地繼續受低壓和季風影響，仍有暴雨局部大暴雨，下周一起降雨才明顯減弱。

中央氣象台今早繼續在全國範圍發佈暴雨黄色預警，指昨起至未來數日，河北中北部、北京、廣東中西部和東南部、廣西東南部等地部分地區有大到暴雨。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
天氣 暴雨 深圳 廣州

下一篇文章

外交部：90多國確認參加10月一帶一路論壇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美延長豁免部分中國商品關稅至年底 京：關稅戰無贏家
美延長豁免部分中國商品關稅至年底 京：關稅戰無贏家
李強試乘印尼雅萬高鐵 印尼部長：討論延長鐵路可能性
李強試乘印尼雅萬高鐵 印尼部長：討論延長鐵路可能性
外交部：90多國確認參加10月一帶一路論壇
外交部：90多國確認參加10月一帶一路論壇
中澳關係 | 阿爾巴尼斯稱獲邀年底訪華
中澳關係 | 阿爾巴尼斯稱獲邀年底訪華
美眾院外委會主席：中芯向華為供應芯片涉違反制裁 應調查
美眾院外委會主席：中芯向華為供應芯片涉違反制裁 應調查
中國據報禁用iPhone範圍擴大至國企（第二版）
中國據報禁用iPhone範圍擴大至國企（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款