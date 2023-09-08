人民幣在岸價跌穿7.35 離岸價迫近歷史低位（更新版）

人民幣在岸價今日（8日）跌破7.35，離岸價（CNH）則一度失守7.36，低見 7.3624，接近2010年離岸人民幣市場成立以來的最低水平7.3748。

人民幣兌美元中間價今報7.2150，較上日下調164點，雖維持偏強，但調降速度大於市場預期。受官價影響，人民幣早段應聲而跌，在岸價（CNY）今早開市後快速跌穿7.34，繼續刷新去年底以來亦是15年多的低位。

分析人士認為，美元走強全面施壓非美貨幣，中國當局或避免過多動用逆周期工具，允許人民幣有序貶值也是合理選擇。

他們並表示，人行維穩匯率政策立場堅定，但基本面疲軟也著實令貶值預期難以扭轉，短期料仍傾向於控制貶值速度；而近期市場也在猜測監管層會否推出新的維穩工具，以刺激客盤結匯意願。

路透社指，本周可能是人民幣一個月來表現最差的一周，在岸人民幣觸及近16年最弱水平，今年迄今跌逾6%，與離岸人民幣同為表現最差的亞洲貨幣之一。

另外，市場關注明公布的中國8月份CPI和PPI數據，預期前者按年有望轉跌為升，後者跌幅收窄。

責任編輯：陳建錫