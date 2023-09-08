廣東暴雨｜「列車效應」致強降雨持續 深圳四項紀錄破1952年以來極值

受颱風「海葵」殘餘環流、季風和弱冷空氣共同影響，深圳昨晚至今晨普降極端特大暴雨，4項雨量紀錄打破1952年有氣象記錄以來歷史極值。

據深圳市氣象台，昨日下午5時至今日早上6時，深圳平均雨量達202.8毫米，最大累計雨量469.0毫米（羅湖區東湖街道）。此次降雨具有強度超強、持續時間超長、強降雨範圍超廣的特點，其中有最大2小時（195.8毫米）、3小時（246.8毫米）、6小時（349.7毫米）、12小時（465.5毫米）四項突破了深圳1952年有氣象記錄以來歷史極值。

深圳市氣象台解釋，造成本次極端特大暴雨的原因主要有：一是颱風「海葵」低壓環流從昨日下午開始至今日凌晨長時間停滯﹔二是低壓、季風和弱冷空氣三者疊加﹔三是強降雨列車效應導致強降雨持續時間長。

何為「列車效應」？深圳市氣象台專家指，長時間的降水並不是因為一塊穩定不動的降雨雲團造成，而是對流系統反覆生成發展，使很多降水雲團先後經過同一個地方，造成同一地區出現長時間降水的情況。就像列車的不同車廂先後經過同一塊鐵軌一樣，這種情況叫做「列車效應」。

目前深圳分區暴雨紅色（羅湖、南山、福田、鹽田、寶安、光明、龍華、龍崗）和暴雨橙色（其他區域）預警信號生效，預計今日白天仍有暴雨局地大暴雨，最大小時雨強50-80毫米，最大累計雨量100-120毫米。

廣東暴雨｜深圳珠海等全市停課 多條省國道實施管制

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁