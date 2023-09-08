廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩

受颱風「海葵」殘餘環流、季風和弱冷空氣共同影響，深圳昨晚至今晨普降極端特大暴雨，7項雨量紀錄打破1952年有氣象記錄以來歷史極值。

據深圳市氣象台，截至今午2時，過去72小時羅湖小梧桐雨量達到614.6毫米，原紀錄為611.1毫米，打破深圳市自1952年有氣象紀錄以來歷史極值。 ​​​

其餘打破的紀錄還包括最大滑動雨量2小時(195.8毫米，鹽田正坑)、3小時(246.8毫米，鹽田正坑)、6小時(349.7毫米，羅湖東門)、12小時(465.5毫米，羅湖小梧桐)、24小時(522.8毫米，羅湖小梧桐；羅湖東門518毫米，為第二個破紀錄站點)、48小時(576.7毫米，羅湖小梧桐)。

深圳市氣象台解釋，造成本次極端特大暴雨的原因主要有：一是颱風「海葵」低壓環流從昨日下午開始至今日凌晨長時間停滯﹔二是低壓、季風和弱冷空氣三者疊加﹔三是強降雨列車效應導致強降雨持續時間長。

何為「列車效應」？深圳市氣象台專家指，長時間的降水並不是因為一塊穩定不動的降雨雲團造成，而是對流系統反覆生成發展，使很多降水雲團先後經過同一個地方，造成同一地區出現長時間降水的情況。就像列車的不同車廂先後經過同一塊鐵軌一樣，這種情況叫做「列車效應」。

根據預報，今天下午深圳市雨勢減弱但降雨仍將持續。另外，今明兩天，廣東強降雨還將持續。其中，今日廣東韶關南部、清遠、雲浮、粵西沿海和珠江三角洲中南部市縣有大到暴雨，局部大暴雨，其餘市縣有陣雨、局部大雨。

深圳市民政局表示，如受暴雨影響導致基本生活暫時出現嚴重困難，不分戶籍，家庭或個人均可自發生困難之日起三個月內就近前往街道辦事處申請急難型臨時救助。如申請一筆過臨時救助金，符合條件的市民可獲人均救助金額不低於本市兩個月最低生活保障標準（2826元）且不超過三個月最低生活保障標準（4239元）的救助。

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責任編輯：易燕丹

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