「十一」國內遊預訂按年大增5倍 日本團幾乎沒人報

「十一」黃金週旅遊產品預訂已開啟，內地多個旅遊平台數據顯示，國內遊產品預訂量按年增長近5倍，機票客單價較暑期上漲兩成，日本團則遇冷幾乎沒有人報。

今年「十一」旅遊有望延續暑期的火熱態勢，攜程數據顯示，截至9月6日，平台國內旅遊產品預訂量按年增長近5倍，最近一周下單量環比增長63%。機票、民宿等業態的預訂周環比增長均超過50%，景區門票預訂則翻倍上漲。

其中，截至8月30日，攜程大交通市場搜索指數顯示：今年國慶假期的境內機票搜索熱度超過2022年同期190%以上，恢復至2019年同期104%。價格方面，十一假期國內機票人均客單價為1293元人民幣，較暑期客單價上漲兩成。

值得注意的是，內地今年中秋節和國慶節連假長達8天，長線遊預訂熱度更高。據攜程機票酒店的預訂趨勢，十一假期跨省遊比例達84%，按年增長30個百分點。其中，新疆喀什市旅遊預訂較2019年同期增長439%，布爾津增長207%。

出境遊方面，澎湃新聞引述嶺南商旅集團旗下廣之旅稱，十一期間表現較好的出境跟團遊是歐洲市場。「歐洲我們準備的所有國慶產品都已經成團了，完成率在八成以上，本周做最後的衝刺收客。」廣之旅還表示，越南、新加坡、沙巴、紐西蘭等情況也不錯。

距離較近的日本、韓國、曼谷、澳洲等國家的團隊遊收客進度較為緩慢，其中「日本團隊幾乎沒人報」，以自由行為主。有業內人士表示，韓國團隊遊已經停滯了六七年，但疫情前，十一期間的日本團隊遊是非常受歡迎的。此外，澳大利亞由於價格稍貴，且ADS（Approved Destination Status）簽證一直未落地，因此銷售進度也比較緩慢。

責任編輯：易燕丹

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