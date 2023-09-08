  • 25°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國樓市 | 南京全面取消限購 首套房首付降至兩成

經濟脈搏 12:46 2023/09/08

分享：

分享：

南京出台促進房地產市場發展六條舉措，包括全面取消商品房限購，首套房首付降至兩成，並對購置新房和賣舊換新行為給予補助。

據《促進房地產市場發展南京最新舉措》，自9月8日起，玄武區、秦淮區、建鄴區、鼓樓區等四區範圍內購買商品房不再需要購房證明。上述四區此前是南京僅剩的限購區域，這次放開意味著南京全面取消商品房限購。

同時，新政強調落實國家住房信貸政策最新要求，目前全國首套房、二套最低首付比例已統一調整至20%和30%。南京提出，首套房房貸利率政策下限按現行規定執行，二套房下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。

中國樓市 | 一文看懂 哪些城市實施「認房不認貸」

中國樓市 | 四大行調整存量首套個人住房貸款利率

另外，南京部分區域對在今年8月1日-12月31日期間購置新建商品住房的給予補助。該政策適用於新六區（江北新區、江寧區、浦口區、六合區、溧水區、高淳區）和棲霞區（龍潭街道、棲霞街道）、雨花台區（古雄街道、板橋街道、雨花經濟開發區及西善橋街道秦淮新河以南地區）；補助標準是不低於合同總價的1%。

在享受購置新房補助的基礎上，南京還對出售自有住房並購買90平方米以上新建商品住房的，再給予不低於合同總價0.5%的補助。

平安證券指出，本次南京全面放開限購及落實最新政策要求，打響核心城市全面放松第一槍，預計更多樓市承壓城市有望跟進。近期地產政策組合拳頻出，彰顯中央托底地產信心與決心，短期政策博弈機會仍存，且需持續關注政策呵護下基本面走向。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國市場 物業市場 物業買賣 物業交易 內地物業 南京

下一篇文章

滬指半日跌0.43%迫近3100關 華為概念股逆市做好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人民幣在岸價跌近200點 創15年來新低
人民幣在岸價跌近200點 創15年來新低
中國8月外匯儲備按月減近442億美元 創半年最大單月降幅
中國8月外匯儲備按月減近442億美元 創半年最大單月降幅
政策支持效應顯現 內地8月美元計進出口降幅均好過預期
政策支持效應顯現 內地8月美元計進出口降幅均好過預期
內地據報將放寬一線城市非核心區域限購令 逐步取消新房限價
內地據報將放寬一線城市非核心區域限購令 逐步取消新房限價
中國樓市 | 四大行調整存量首套個人住房貸款利率
中國樓市 | 四大行調整存量首套個人住房貸款利率
深圳向港澳居民放鬆商用物業、商務公寓限購
深圳向港澳居民放鬆商用物業、商務公寓限購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款