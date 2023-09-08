中國樓市 | 南京全面取消限購 首套房首付降至兩成

南京出台促進房地產市場發展六條舉措，包括全面取消商品房限購，首套房首付降至兩成，並對購置新房和賣舊換新行為給予補助。

據《促進房地產市場發展南京最新舉措》，自9月8日起，玄武區、秦淮區、建鄴區、鼓樓區等四區範圍內購買商品房不再需要購房證明。上述四區此前是南京僅剩的限購區域，這次放開意味著南京全面取消商品房限購。

同時，新政強調落實國家住房信貸政策最新要求，目前全國首套房、二套最低首付比例已統一調整至20%和30%。南京提出，首套房房貸利率政策下限按現行規定執行，二套房下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。

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另外，南京部分區域對在今年8月1日-12月31日期間購置新建商品住房的給予補助。該政策適用於新六區（江北新區、江寧區、浦口區、六合區、溧水區、高淳區）和棲霞區（龍潭街道、棲霞街道）、雨花台區（古雄街道、板橋街道、雨花經濟開發區及西善橋街道秦淮新河以南地區）；補助標準是不低於合同總價的1%。

在享受購置新房補助的基礎上，南京還對出售自有住房並購買90平方米以上新建商品住房的，再給予不低於合同總價0.5%的補助。

平安證券指出，本次南京全面放開限購及落實最新政策要求，打響核心城市全面放松第一槍，預計更多樓市承壓城市有望跟進。近期地產政策組合拳頻出，彰顯中央托底地產信心與決心，短期政策博弈機會仍存，且需持續關注政策呵護下基本面走向。

責任編輯：易燕丹

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