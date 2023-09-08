美媒：華為取得突破 不意味中國芯片業能追上全球

華為新機疑似改用國產芯片避開美國制裁，美媒分析，這同時反映中國在科技戰中面臨的局限性，華為新機引起轟動，卻不意味中國芯片業可跟上全球水平。

《華爾街日報》發表文章指，只要仔細觀察就會發現，在一個分化的技術格局中，華為的Ｍate 60 Pro手機既體現了中國的承諾，也反映了該國面臨的挑戰。新機擁有類似5G的速度和功能，令所有人大吃一驚。華為和中國芯片業確實有慶祝的理由，因為華為被制裁4年一直在銷售4G手機，全球市佔也降至僅2%。

這一突破亦表明，美國的制裁似乎已經激發中國政府和產業界同心協力去實現共同的目標。

不過，該款芯片仍比市場上最先進的芯片落後幾代，例如台積電已開始量產3納米芯片。中芯雖可多重曝光（multi-patterning）工藝，以較老型號的設備來生產先進製程芯片，但這工藝成本高、產量低。面對美國制裁措施正在加強，一些較老型號的設備也可能成為打擊對象，限制可能更加嚴格。

文章認為，華為的新機是一項重大成就，但在可預見的未來，中國的半導體產業及其更廣泛的科技生態系統估計仍要落後於美國及其合作夥伴。

責任編輯：陳建錫