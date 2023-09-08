菲律賓多船入仁愛礁鄰近海域 中國海警船封鎖入口

中國海警今日（8日）發布消息指，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。

中方表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

前美國空軍軍官兼前武官鮑威爾（Ray Powell）在社交平台發文指，菲律賓海岸防衞隊巡邏艇卡布拉號和斯丹崗號負責護送補給船隻，兩艘中國海警船和10艘海上民兵船封鎖進入仁愛礁海域的入口。鮑威爾表示，菲律賓過往的補給行動遇到不廣播自動信息系統的中國海警船，目前還不清楚周五是否有類似情況，但前方部署大批民兵船隻，表明中國海警數量比以前少。

菲律賓總統小馬可斯昨日在印尼雅加達出席東亞峰會時指，中國在南海的炫耀武力行為變得更明目張膽，呼籲東亞領導人就中方危險運用海警和海上民兵船隻採取行動。他指出，菲律賓全力支持基於國際法和規則為本的秩序，憂慮在南海的非法、無通報和無規管捕魚活動和軍事化填海島礁。菲律賓堅持透過和平手段解決紛爭，持續支持自由航行和飛行，絕不能讓南海局勢進一步升級，各方本着《南海各方行為宣言》的精神保持克制，避免在南海採取可能加劇地區局勢緊張、誤解及誤判的單方面獨斷行為。

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責任編輯：袁瑋婧